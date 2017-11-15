МАК будет расследовать крушение L-410 под Хабаровском

Москва, , 09:45 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется установлением причин крушения самолета L-410 в Хабаровском крае. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

«В настоящее время на место выехали представители Ространснадзора и Росавиации. Расследованием причин катастрофы займется МАК», — говорится в сообщении.

Глава Минтранса Максим Соколов поручил создать специальную комиссию дальневосточного управления Ространснадзора. Комиссии предстоит проверить, соответствовала ли деятельность перевозчика — Хабаровских авиалиний — требованиям безопасности полетов.

Также министр транспорта выразил глубокие соболезнования родственникам жертв трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 ноября самолет Хабаровских авиалиний разбился при заходе на посадку в аэропорту «Нелькан». На борту находились два члена экипажа и пять пассажиров, включая ребенка. Только ребенок остался в живых, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели людей в результате авиапроисшествия. Следователи проверят, были ли нарушены правила эксплуатации воздушного транспорта. В качестве возможных причин трагедии названы отказ техники, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия.

На месте крушения самолета работают представители экстренных служб, следственного комитета и администрации. Обстоятельства происшествия уточняются.

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