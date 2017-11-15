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С места крушения самолёта в Хабаровском крае эвакуируют 4-летнего ребёнка

Происшествия

Для родственников погибших и пострадавших будет организована горячая линия

Хабаровск, 15 ноября 2017, 09:45 — REGNUM  В Хабаровском крае решается вопрос об эвакуации пострадавшего при крушении самолёта в аэропорту Нелькана ребёнка. Губернатор Вячеслав Шпорт взял под личный контроль расследование авиапроисшествия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На месте авиакатастрофы работают спасатели и пожарные, привлечена санавиация. Решается вопрос об экстренной эвакуации пострадавшего ребёнка», — говорится в официальном заявлении регионального правительства.

Состояние 4-летнего выжившего пассажира уточняется.

Шпорт поручил организовать для родственников пострадавших и погибших горячую линию, а также организовать служебную проверку в «Хабаровских авиалиниях».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в двух километрах от аэропорта Нелькана самолёт L-410 исчез с радаров, он потерпел крушение при посадке. Власти региона подтвердили первичные данные о шестерых погибших и одном выжившем. Возбуждено уголовное дело, отрабатываются три версии случившегося.

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Авиапроисшествия

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