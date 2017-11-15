В центре Москвы неизвестные со стрельбой похитили у мужчины $110 тыс

Москва, , 09:32 — REGNUM В центре Москвы трое злоумышленников похитили у посетителя одного из кафе $110 тыс., сообщает 15 ноября Ren TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трое неизвестных вошли в кафе, целенаправленно подошли к 30-летнему мужчине и несколько раз выстрелили из травматического оружия в потолок, после чего ударили потерпевшего электрошокером. Затем злоумышленники похитили у мужчины портфель, в котором находилось $110 тыс.

Завладев деньгами, неизвестные сели в автомобиль Infinity и скрылись. Пострадавший был госпитализирован в больницу и после оказания необходимой медицинской помощи был отпущен.

Правоохранители ввели план «Перехват», спустя некоторое время машина была обнаружена сожженной.

Отмечается, что сумма материального ущерба составила более 6,5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Напомним, ранее четверо неизвестных в центре Москвы отобрали у безработного мужчины сумку с 12,4 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

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