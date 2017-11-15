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Названа возможная причина стрельбы у школы в Калифорнии

Происшествия

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование

Вашингтон, 15 ноября 2017, 09:14 — REGNUM  У злоумышленника, который застрелил четырех человек в американском штате Калифорния, могли быть «семейные проблемы». Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, причиной трагедии, произошедшей недалеко от города Ред-Блафф, мог стать семейный конфликт.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на севере штаба Калифорния на территории начальной школы и в других местах произошла стрельба. По последним данным, в результате ЧП погибли 4 человека, еще около 10 получили ранения.

Трагедия произошла недалеко от города Ред-Блафф. Правоохранительные органы, прибывшие на место ЧП, ликвидировали злоумышленника.

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