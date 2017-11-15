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СК назвал три версии крушения самолёта в Хабаровском крае

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Хабаровск, 15 ноября 2017, 09:43 — REGNUM  В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолёта под Нельканом. Озвучены предварительные версии случившегося. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

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По официальным данным, при заходе на посадку самолёт «Хабаровских авиалиний» L-410 потерпел крушение. Смертельные травмы получили три пассажира и два члена экипажа.

Следствие отрабатывает три возможных версии случившегося, в том числе ошибку пилота, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

По факту крушения пассажирского самолёта расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлёкшее гибель людей.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёт L-410 потерпел 15 ноября при заходе на посадку в аэропорту Нелькана. Незадолго до этого воздушное судно исчезло с радаров. В СМИ появились данные о шестерых погибших и одном выжившем ребёнке.

Читайте развитие сюжета: МАК будет расследовать крушение L-410 под Хабаровском

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Авиапроисшествия

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