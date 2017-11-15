Обвиняемый в убийствах 19 женщин житель Новосибирска предстанет перед судом

Новосибирск, , 08:43 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве 19 женщин, сообщает 15 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года мужчина на улицах города знакомился с молодыми девушками в возрасте от 18 до 31 года и предлагал им совместно провести время. После того, как женщины садились в машину, он отвозил их в безлюдные места и убивал. Затем он расчленял трупы и прятал останки.

Следователи искали маньяка несколько лет, на причастность к совершению преступлений было проверено более 5 тыс. мужчин, допрошено свыше 8 тыс. свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

Подозреваемый был задержан 23 апреля 2016 года и заключен под стражу. В ходе следствия было проведено 12 обысков, выполнена 21 проверка показаний на месте, допрошены еще 200 свидетелей, а также проведен ряд особо сложных экспертиз. 14 апреля 2017 года ему было предъявлено обвинения, однако вину в убийствах он не признал.

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Отмечается, что в ходе психолого-психиатрических экспертиз выяснилось, что обвиняемый не страдал хроническими психическими расстройствами, слабоумием или иным болезненным состоянием психики.

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, который в ближайшее время рассмотрит Новосибирский областной суд.

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