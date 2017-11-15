ОП России рекомендовала вернуть детей удалившей грудь екатеринбурженке

Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM В Общественной палате России сочли основания, на которых органы опеки изъяли у жительницы Екатеринбурга Юлии С. двоих детей, недостаточными. Женщине предложено пройти комплексное психологическое обследование и на основании заключения психолога и решения суда рекомендуется вернуть мальчиков под её опеку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проверку по данному делу проводила член Общественной палаты Российской Федерации и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Она считает основания, основываясь на которых сотрудники Минсоцполитики Свердловской области изъяли из-под опеки ЮлииС. двоих детей, недостаточными.

Как сообщало ИА REGNUM, Юлия С. ранее взяла под опеку двух мальчиков, при этом у неё есть трое родных дететй. Однако в конце августа 2017 года органы опеки и попечительства изъяли детей из семьи и расторгли с женщиной контракт. Официальные причины — возникшие противоречия между интересами опекуна и подопечными, а также «медицинские показания».

Сама Юлия С. считает, что детей изъяли после того, как органам опеки стали известны некоторые подробности её личной жизни. В частности она вела аккаунт от мужского имени в социальной сети и состояла в группе людей, которые намерены сменить пол. Также в 2017 году она перенесла операцию по удалению молочных желез. При этом сама женщина настаивает на том, что не собиралась менять пол, и удалила «мужской» аккаунт.

Юлия С. опротестовала решение опеки через суд, но безрезультатно. На данный момент она подала апелляцию на решение первой судебной инстанции. Более того, чтобы добиться личной встречи с министром социальной политики Свердловской области она ранее объявила голодовку у здания министерства. Однако, попав на приём к заместителю главы региональной Минсоцполитики и узнав о болезни министра, в тот же день прекратила акцию протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Лишённая права опеки над детьми екатеринбурженка прекратила голодовку