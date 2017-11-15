МЧС: Самолет Л-410 поврежден, спасатели готовятся к вылету

Нелькан, Хабаровский край, , 07:55 — REGNUM Воздушные суда МЧС России со спасателями приведены в готовность к вылету в Аяно-Майский район (Хабаровский край), где пропал с радаров самолет Л-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, 15 ноября сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, на борту самолета находилось 7 человек.

«В Хабаровске в готовность приведены вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, со спасателями на борту», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолёт Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса.

По предварительным данным, из семи человек выжил только один — маленький ребенок. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Нелькана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области расследуется уголовное дело после крушения 7 ноября 2017 года самолёта Ан-2 у населённого пункта Экимчан. Один из пилотов погиб в катастрофе.

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