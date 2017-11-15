В Екатеринбурге найден вещдок по делу о «педофилах с Уктуса»

Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудниками правоохранительных органов найдена хозяйственная сумка из полипропилена, которая использовалась 7 ноября надругавшимися над 12-летней девочкой злоумышленниками. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В правоохранительных органах, гарантируя конфиденциальность, обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями того, как 7 ноября в период с 17:00 до полуночи по местному времени двое мужчин заносили подобную сумку в какой либо дом или автомобиль.

Напомним, что преступление произошло 7 ноября в Екатеринбурге на Уктусе. В тот день двое неизвестных изнасиловали 12-летнюю школьницу. По данному факту третьим отделом по особо важным делам следственного управления СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

На поиски преступников были брошены значительные силы, в том числе порядка 200 сотрудников полиции, а также около 50 сыщиков уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД Екатеринбурга. Проводится тщательная проверка ранее судимых за аналогичные преступления лиц, а также наркоманов и граждан без определённого места жительства.