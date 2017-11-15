В Хабаровском крае машина с тремя рыбаками ушла под лёд

Хабаровск, , 06:39 — REGNUM В Хабаровском крае двое мужчин утонули в провалившейся под лёд реки Амгунь машине. Салон удалось покинуть только одному человеку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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Трагедия произошла 14 ноября на реке Амгунь. Трое жителей посёлка имени Полины Осипенко выехали на рыбалку, однако при движении по льду машина провалилась. Одному из мужчин удалось покинуть салон транспортного средства, двое его приятелей утонули.

В настоящее время организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за аномальной тёплой весны в 2017 году раньше обычного были закрыты ледовые переправы. Так, движение по реке к селу Тигиль пришлось закрыть уже 22 марта после того как под лёд провалился гружённый стройматериалами грузовик.