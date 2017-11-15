В пострадавший от землетрясения Ирак прибыла гуманитарная помощь из Турции

Анкара, , 00:03 — REGNUM В пострадавшие от землетрясения северные районы Ирака из Турции прибыли 32 грузовика с дополнительной гуманитарной помощью, 14 ноября сообщает Anadolu.

В Эрбиль, столицу Иракского Курдистана, прибыли 18 грузовиков с одеялами, палатками и продовольствием, заявили в турецком отделении Красного Полумесяца.

Еще 14 грузовиков доставили гуманитарную помощь в город Сулеймания. Турция планирует направить в Иракский Курдистан дополнительные поставки гуманитарной помощи.

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Напомним, 12 ноября в 100 километрах от иракского города Сулеймания, расположенного недалеко от границы с Ираном, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.

Сразу же после землетрясения Турция отправила в Ирак военно-грузовой самолет, на борту которого находилась поисково-спасательная команда и партия гуманитарной помощи.

Иранские власти сообщили о гибели более 500 человек, еще около 7 тыс. 800 человек получили ранения. Землетрясение уничтожило в Иране 536 деревень и 12 тыс. домов. По меньшей мере 70 тыс. граждан Ирана остались без крыши над головой.

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