Среда, 15 Ноября 2017 года
00:09:16 МСК

В пострадавший от землетрясения Ирак прибыла гуманитарная помощь из Турции

Происшествия

Турция планирует направить в Иракский Курдистан дополнительные поставки гуманитарной помощи

Анкара, 15 ноября 2017, 00:03 — REGNUM  В пострадавшие от землетрясения северные районы Ирака из Турции прибыли 32 грузовика с дополнительной гуманитарной помощью, 14 ноября сообщает Anadolu.

В Эрбиль, столицу Иракского Курдистана, прибыли 18 грузовиков с одеялами, палатками и продовольствием, заявили в турецком отделении Красного Полумесяца.

Еще 14 грузовиков доставили гуманитарную помощь в город Сулеймания. Турция планирует направить в Иракский Курдистан дополнительные поставки гуманитарной помощи.

Читайте также: Иракский Курдистан поблагодарил Турцию за гуманитарную помощь

Напомним, 12 ноября в 100 километрах от иракского города Сулеймания, расположенного недалеко от границы с Ираном, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.

Сразу же после землетрясения Турция отправила в Ирак военно-грузовой самолет, на борту которого находилась поисково-спасательная команда и партия гуманитарной помощи.

Иранские власти сообщили о гибели более 500 человек, еще около 7 тыс. 800 человек получили ранения. Землетрясение уничтожило в Иране 536 деревень и 12 тыс. домов. По меньшей мере 70 тыс. граждан Ирана остались без крыши над головой.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Иране превысило 500 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить