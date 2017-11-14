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В Лондоне задержана 14-летняя девочка, подозреваемая в терроризме

Происшествия

Её подозревают в причастности к подготовке террористической атаки

Лондон, 14 ноября 2017, 22:01 — REGNUM  В южной части Лондона сотрудники полиции задержали 14-летнюю девочку, подозреваемую в пособничестве терроризму, сообщила 14 ноября пресс-служба Скотленд-Ярда.

На сайте лондонской полиции уточняется, что задержанная подозревается в содействии подготовке террористического акта. Несовершеннолетняя в данный момент содержится под стражей в одном из отделений полиции.

Других подробностей британские правоохранительные органы пока не сообщают.

Напомним, в октябре 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила ужесточить вплоть до лишения свободы наказание за распространение и просмотр в интернете экстремистских материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября власти Италии депортировали в Египет жительницу города Милан за связь с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Из Италии депортирована пособница ИГ*

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