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Пассажирский самолет не долетел до Москвы из-за дебошира

Происшествия

Самолёт авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда

Москва, 14 ноября 2017, 20:36 — REGNUM  Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Ростова-на-Дону в Москву, вынужден был совершить посадку в аэропорту Волгограда из-за дебошира, сообщает 14 ноября пресс-служба авиакомпании.

По информации авиаперевозчика, рейс DP104 Ростов-на-Дону — Внуково был прерван из-за нарушения правил поведения одним из пассажиров.

«Самолёт рейса DP104 Ростов-на-Дону — Внуково приземлился в аэропорту Волгограда», — указано в сообщении пресс-службы.

После совершения вынужденной посадки в Волгограде сотрудники полиции сняли дебошира с борта самолёта без выдачи ему багажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в небе над Амстердамом во взлетавший самолет Боинг 777−300 голландской авиакомпании KLM попала молния.

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Авиапроисшествия

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