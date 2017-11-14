Пассажирский самолет не долетел до Москвы из-за дебошира

Москва, , 20:36 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Ростова-на-Дону в Москву, вынужден был совершить посадку в аэропорту Волгограда из-за дебошира, сообщает 14 ноября пресс-служба авиакомпании.

По информации авиаперевозчика, рейс DP104 Ростов-на-Дону — Внуково был прерван из-за нарушения правил поведения одним из пассажиров.

«Самолёт рейса DP104 Ростов-на-Дону — Внуково приземлился в аэропорту Волгограда», — указано в сообщении пресс-службы.

После совершения вынужденной посадки в Волгограде сотрудники полиции сняли дебошира с борта самолёта без выдачи ему багажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в небе над Амстердамом во взлетавший самолет Боинг 777−300 голландской авиакомпании KLM попала молния.

Читайте ранее в этом сюжете: Молния ударила в самолет, летящий из Голландии в Перу — видео