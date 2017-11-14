Адвокату, пострадавшему в перестрелке в московском ресторане, грозит тюрьма

Москва, , 18:42 — REGNUM Дело о стрельбе в московском ресторане Elements на Рочдельской в декабре 2015 года получило новый поворот. Адвокату Эдуарду Буданцеву, оказавшему сопротивление десятку вооруженных бандитов, грозит тюремный срок. Газета «Версия» изучила видео с подробным разбором событий того вечер, появившееся в сети. Кадры демонстрируют сразу с нескольких камер наблюдения в ресторане Elements.

«После просмотра остается лишь одно мнение: творился беспредел, чудом лишь удалось выжить тем, кто был готов решительно бороться за свою жизнь, — резюмирует «Версия». — В сети уже появляются первые отклики на видео — их авторов поражает решимость, с которой адвокат Буданцев защищал свою жизнь, а также поведение стражей порядка». Издание напоминает, что несколько дней назад прокуратура отправила дело Эдуарда Буданцева на дополнительное расследование в СК РФ.

В декабре 2015 года в ресторане Elements на улице Рочдельская в Москве произошел конфликт между двумя группами мужчин. В потасовке, которая переросла в перестрелку, участвовали не меньше десяти человек. Пятеро получили ранения, двое из них впоследствии скончались. Вскоре после инцидента выяснилось, что это — результат противостояния между хозяйкой заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Последняя требовала от Жанны Ким 8 млн. рублей за услуги по оформлению помещений. «Дальнейшие события, — пишет «Версия», — продемонстрировали, что спор по поводу денег мог стать поводом для рейдерского захвата ресторана со стороны друзей Фатимы Мисиковой, оказавшихся приближенными известного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой)… На «переговоры» в ресторан Elements в сопровождении десятка крепких мужчин прибыли преступный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов (вероятная кличка — Дубль). Хозяйка заведения подготовилась к визиту вымогателей. Интересы Жанны Ким в разговоре с ними представлял адвокат Эдуард Буданцев, в прошлом — сотрудник правоохранительных органов. Когда стало ясно, что в случае неподчинения визитеры будут убивать, раненому Буданцеву пришлось отстреливаться из наградного пистолета «Беретта».

Как отмечает издание, на видеозаписи можно увидеть, что адвокат открыл огонь только после того, как подвергся нападению, и стрелял исключительно в сторону источников опасности. «Эдуард Буданцев применил оружие, которое находилось у него на законных основаниях, с тем, чтобы спасти свою жизнь от явной угрозы, — пишет «Версия». — Буданцев, решившийся дать отпор вооруженным бандитам, первоначально стал обвиняемым в двойном убийстве». Издание также подчеркивает, что на записях с камер видно, что стражи порядка, прибывшие в ресторан до начала стрельбы, бездействовали.

Инцидент со стрельбой на Рочдельской улице обернулся целой серией масштабных расследований, отмечает «Версия». Уголовные дела были возбуждены против Андрея Кочуйкова, Эдуарда Романова, Захария Калашова. После вмешательства ФСБ фигурантами уголовных дел стали несколько высокопоставленных сотрудников СК РФ, заподозренных в коррупции. Дела были возбуждены также против бывших сотрудников ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина, Ильдара Шакирова и Рената Зиннатулина. «Здоровая конкуренция между разными силовыми ведомствами на этот раз позволила разобраться в ситуации, — полагает «Версия». — Но ничего этого бы не было, не примени Эдуард Буданцев своего наградного оружия».

В связи со смертью двоих раненых в перестрелке бандитов Эдуарда Буданцева обвиняли по ст. 108 УК РФ (превышение пределов необходимой обороны). С момента перестрелки на Рочдельской улице прошло почти два года, и срок привлечения к ответственности по данной статье скоро истечет. «При этом похоже, что СК РФ всё же добивается суда над Буданцевым по ч. 2 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека»), — заключает «Версия». — Речь, по всей видимости, идет о ранении Эдуарда Романова, которого считают вероятным «координатором» неудавшегося рейдерского захвата ресторана Elements». Историю вокруг стрельбы на улице Рочдельской можно считать знаковой: гражданский человек с легальным оружием дал отпор бригаде беспредельщиков, которая еще и потеряла своего «главаря». Если это станет обыденностью, куда деваться силовикам с их раздутыми штатами?».