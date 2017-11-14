Подозреваемый в убийстве двух полицейских в Пскове злоупотреблял спиртным

Невель, Псковская область, , 18:13 — REGNUM Житель деревни Язно Невельского района Псковской области, подозреваемый в убийстве двух полицейских, злоупотреблял алкоголем и перед преступлением сильно поссорился со своей сожительницей, сообщает 14 ноября Life со ссылкой на местные СМИ.

Предположительно, после убийства сотрудников правоохранительных органов подозреваемый покончил жизнь самоубийством. Полицейским было 25 и 27 лет.

В настоящее время на месте работают полицейские и следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Язно Невельского района Псковской области были найдены тела двух полицейских с признаками насильственной смерти. Рядом с полицейскими найдено тело еще одного мужчины, который, предположительно, покончил жизнь самоубийством.

Полицейские прибыли в деревню после поступления жалобы местной жительницы на противоправные действия её соседа.

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СУ СК России по Псковской области возбудило уголовные дела по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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