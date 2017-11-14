Возбуждено дело о двойном убийстве полицейских в Псковской области

Невель, Псковская область, , 17:38 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело по факту убийства двоих полицейских в деревне Язно Невельского района. Тела сотрудников органов МВД и местного жителя с признаками насильственной смерти были найдены 14 ноября.

Как сообщили в тот же день в Следственном управлении СКР по Псковской области, дело возбуждено по статьям 105 (убийство) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса РФ. Эти преступления караются вплоть до пожизненного заключения.

Как уже установлено, двое полицейских прибыли в деревню по сообщению местной жительницы о противоправных действиях ее соседа. Обратно в отдел полиции сотрудники не вернулись.

«В ходе поисковых мероприятий тела полицейских и мужчины, на которого было подано заявление, обнаружены в доме последнего с огнестрельными ранениями. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления», — отметили в СУ СКР по Псковской области.

Как сообщалось, по предварительным данным, предполагаемый преступник убил приехавших по вызову полицейских, после чего покончил жизнь самоубийством.

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