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Число жертв землетрясения в Иране превысило 500 человек

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился на глубине 33 километров примерно в 103 километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания

Тегеран, 14 ноября 2017, 21:17 — REGNUM  Число жертв разрушительного землетрясения на ирано-иракской границе достигло 530 человек, заявили официальные лица Ирана, 14 ноября сообщает Mehr.

В результате землетрясения, магнитуда которого составила 7,3, значительные разрушения зафиксированы в иранской провинции Керманшах. В настоящий момент поступила информация о 7 тыс. 460 раненных.

«Число пострадавших может увеличиться. Мы надеемся на незначительное увеличение числа погибших и раненных», — заявил заместитель губернатора провинции Керманшах Мойтаба Никкердар.

Напомним, 12 ноября в 21:18 по местному времени на ирано-иракской границе произошло землетрясение. Эпицентр находился на глубине 33 километров примерно в 103 километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания.

По данным сейсмического центра Ирана, после землетрясения в провинции Керманшах зафиксировано 118 повторных подземных толчков меньшей мощности. В районы, пострадавшие от землетрясения, были направлены 20 вертолетов и 164 машины скорой помощи. Спасатели развернули четыре полевых госпиталя.

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Землетрясения

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