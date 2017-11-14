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Двое полицейских убиты в Псковской области, рядом найдено тело мужчины

Происшествия

Обстоятельства трагедии пока не установлены, неизвестно даже ее точное время

Псков, 14 ноября 2017, 16:35 — REGNUM  В деревне Язно Невельского района Псковской области убиты двое сотрудников полиции. По предварительным данным, предполагаемый убийца полицейских покончил с собой. Точное время преступления не установлено, известно лишь, что оно произошло в течение последних суток.

Как сообщает 14 ноября Псковское агентство информации (ПАИ), по данным источника, знакомого с ситуацией, погибшие являлись сотрудниками районного отдела внутренних дел и в момент нападения на них находились при исполнении служебных обязанностей.

Рядом сними найдено тело еще одного убитого мужчины. «Возможно, это хозяин адреса, по которому их обнаружили», — предположил собеседник ПАИ.

Как установлено, полицейские приехали в деревню из-за поступившего сообщения о бытовом конфликте.

По факту гибели сотрудников полиции в УМВД России по Псковской области назначена служебная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников региональных управлений СК РФ и МВД РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Официальной информации от СКР и МВД по случившемуся в настоящее время нет.

Читайте развитие сюжета: Возбуждено дело о двойном убийстве полицейских в Псковской области

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