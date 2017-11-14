Власти Мордовии окажут материальную помощь семьям погибших при обрушении

Саранск, , 16:06 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков поручил принять все меры по оказанию материальной помощи пострадавшим и семьям погибших при обрушении лестничных маршей в строящемся доме в Саранске. Также помощь будет оказана при организации похорон, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

В адрес семей погибших от имени главы республики направлены телеграммы.

«Эта трагедия является нашей общей невосполнимой утратой, тяжелым горем для всех жителей Мордовии. Понимаю, что нет слов, которые могли бы сейчас вас утешить. Мы глубоко скорбим вместе с вами. Сил вам, душевной крепости и стойкости в эти тяжелые дни. Я искренне соболезную родным и близким погибших», — говорится в тексте обращений.

Кроме того, Волков желает скорейшего выздоровления пострадавшему, который в настоящее время находится в больнице.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обрушение лестничных маршей с шестого по второй этаж в строящемся десятиэтажном доме в Саранске по улице Фурманова произошло днем 13 ноября. В результате происшествия трое рабочих погибли, один пострадавший был госпитализирован.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

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