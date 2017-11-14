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В Турции в результате смерча пострадали 25 человек

Происшествия

Из больницы уже выписались 22 человека

Анталья, Турция, 14 ноября 2017, 15:48 — REGNUM  В турецкой провинции Анталья в результате смерча пострадали25 местных жителей, сообщает 14 ноября правительство Антальи на официальной странице в Twitter.

Губернатор Антальи Мюнир Каралоглу отправился в поездку по городам провинции, чтобы оценить последствия действия стихии.

«Наше самое большое утешение — это то, что удалось избежать гибели людей. Мы дадим оценку ущерба и будем бороться с разрушительными последствиями», сказал Каралоглу.

Ураган нанес ущерб городам Демере, Кулумке и Финике.

Из больницы уже выписались 22 человека, трое продолжают лечение в стационаре.

Местные СМИ отмечают, что непогода пришла в Анталию вечером 13 ноября и в результате действия стихии пострадали несколько фермерских хозяйств. В некоторых районах выпал крупный град.

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Ураганы, шторма, бури
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