В Турции в результате смерча пострадали 25 человек

Анталья, Турция, , 15:48 — REGNUM В турецкой провинции Анталья в результате смерча пострадали25 местных жителей, сообщает 14 ноября правительство Антальи на официальной странице в Twitter.

Губернатор Антальи Мюнир Каралоглу отправился в поездку по городам провинции, чтобы оценить последствия действия стихии.

«Наше самое большое утешение — это то, что удалось избежать гибели людей. Мы дадим оценку ущерба и будем бороться с разрушительными последствиями», — сказал Каралоглу.

Ураган нанес ущерб городам Демере, Кулумке и Финике.

Из больницы уже выписались 22 человека, трое продолжают лечение в стационаре.

Местные СМИ отмечают, что непогода пришла в Анталию вечером 13 ноября и в результате действия стихии пострадали несколько фермерских хозяйств. В некоторых районах выпал крупный град.