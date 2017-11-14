Светлана Шаповалова, , 16:28 — REGNUM

В то роковое утро рейсовый автобус казахстанского предприятия «Автопасажиртранс» следовал своим привычным маршрутом «Усть-Каменогорск — Новосибирск». Многие из 30 пассажиров дремали в своих креслах, когда почувствовали сильный удар.

«Все произошло настолько быстро, что у меня не было никаких шансов сманеврировать: миг ‑ и перевернутый белый автомобиль, вращаясь, врезался в лобовое стекло автобуса с моей стороны. Если бы не впереди идущий автомобиль, мне, может быть, и удалось увернуться от лобовой аварии. Но и то вряд ли. Затем последовал еще один удар — это в нас врезалась еще одна легковушка. К счастью, пассажиры автобуса не пострадали, а вот в белой машине — это оказалась Toyota Mark II — не выжил никто. Позднее мы узнали, что это были четверо военных, они, видимо, при въезде на мост у границы Топчихинского и Алейского района Алтайского края не справились с управлением, и Toyota вынесло на встречку, где она, врезавшись в отбойник, отскочила на нас», — поделился пережитым водитель из Казахстана Вячеслав.

Он, как оказалось, тоже был ранен: отломившейся педалью газа ему переломало пальцы на ноге, но в момент шока, говорит, боли не почувствовал, выдергивая ногу из покореженного передка автобуса.

Вячеслав говорит, что после снятия всех показаний и фиксации обстоятельств ДТП пассажирам маршрута помогли добраться до места назначения, а вот водителям ничего не оставалось делать, как в ожидании окончания расследования (его проводит прокуратура Центрального военного округа) неделю ночевать на морозе в разбитом автобусе на трассе. Единственное, что разрешили казахстанцам военные, это отбуксировать автобус с моста.

«Если бы это было обычное ДТП, то мы бы давно эвакуировали автобус и сами уехали в Казахстан. А так как транспорт не разрешили забирать с трассы, мы вынуждены были в нём жить. Заделали дыры тряпками, починили печку. Очень переживали за погибших. Они, оказывается, только-только из Сирии вернулись. Военное руководство их ценило. Товарищи, родные и близкие к нам приезжали — разговаривали. Авария для всех была шоком», — отметил напарник Вячеслава — водитель «Автопасажиртранс» Владимир.

Сейчас на «посту» водителей произошла «смена караула»: прибыли двое других шоферов из Казахстана. Сергей и Олег сегодня весь день принимали гуманитарную помощь от жителей Алтайского края, узнавших о трагедии и заложниках ситуации из соцсетей и СМИ. Им, как Вячеславу и Владимиру, уже точно не придется коротать время в голоде и холоде. К тому же часть топлива водители привезли с собой.

Но в разговоре даже они, сменщики, всё равно не могли сдержать эмоций по поводу случившегося.

«Погибшие были в возрасте наших детей! Да еще в Сирии воевали. Неимоверно жалко ребят», — отметил Олег. Его напарник Сергей не менее поражён. Говорит, что такого сильного желания помочь попавшим в беду людям, такой автомобилисткой взаимовыручки, какую казахстанцы увидели в Алтайском крае, он не видел больше нигде.

«Каждые несколько минут кто-нибудь подъезжает и что-нибудь привозит. Так что с продуктами и водой у нас проблем теперь нет», — проинформировал он.

Хорошо, что жители Алтайского края такими отзывчивыми оказались. Но все-таки хочется обратить внимание всех заинтересованных лиц на то обстоятельство, что вообще-то на трассе в мороз уже больше недели вынуждены жить и ждать «весточки от следователей» ни в чём не повинные люди. Разве нельзя было военным предоставить водителям хоть какое-то временное убежище на время следствия? Да и целесообразность нахождения на трассе разбитого автобуса тоже вызывает сомнение. Его тоже можно было бы отбуксировать в расположенную неподалеку от ДТП военную часть.

Во избежание еще больших трагедий.