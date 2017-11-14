Молния ударила в самолет, летящий из Голландии в Перу — видео

Амстердам, , 15:14 — REGNUM В самолет Боинг 777−300 голландской авиакомпании KLM, направляющийся из Амстердама в Лиму, во время взлета попала молния. Машина была уже в воздухе, когда случился инцидент, сообщает 13 ноября агентство nieuwsblad.be.

Момент удара отчетливо заметен на видео. Несмотря на то, что подобное явление способно не на шутку взволновать пассажиров, конструкция современных лайнеров и их авионика рассчитаны на то, чтобы выдерживать такие испытания на прочность.

Отмечается, что перелет через Атлантику из амстердамского аэропорта Скипхол завершился благополучно, и самолет спустя 11 часов совершил посадку в столице Перу Лиме.

Напомним, 19 июня 2017 года подобному испытанию подвергся и самолет авиакомпании Atlas Global. В него ударила молния во время полета из Стамбула в Тбилиси. Инцидент также произошел через несколько минут после взлета, однако в итоге воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.