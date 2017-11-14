Число пострадавших при пожаре в Сочи увеличилось до 23 человек

Сочи, Краснодарский край, , 14:34 — REGNUM В результате пожара в общежитии в Сочи пострадали по меньшей мере 23 человека, в том числе двое детей, сообщает 14 ноября Life.

По данным регионального Министерства здравоохранения, все пострадавшие в настоящий момент находятся в больнице.

Напомним, ранее в Центральном районе города загорелась пристройка к пятиэтажному общежитию, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Спасатели эвакуировали более 50 человек, всего в общежитии проживает 500 человек.

Читайте также: Пожар в Сочи: люди прыгают из окон, спасаясь от огня (видео)

Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров, в тушении пожара были задействованы 92 человека и 30 единиц техники. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: Потушен пожар в общежитии в Сочи