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Число пострадавших при пожаре в Сочи увеличилось до 23 человек

Происшествия

Все пострадавшие в настоящий момент находятся в больнице

Сочи, Краснодарский край, 14 ноября 2017, 14:34 — REGNUM  В результате пожара в общежитии в Сочи пострадали по меньшей мере 23 человека, в том числе двое детей, сообщает 14 ноября Life.

По данным регионального Министерства здравоохранения, все пострадавшие в настоящий момент находятся в больнице.

Напомним, ранее в Центральном районе города загорелась пристройка к пятиэтажному общежитию, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Спасатели эвакуировали более 50 человек, всего в общежитии проживает 500 человек.

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Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров, в тушении пожара были задействованы 92 человека и 30 единиц техники. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

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Пожары в жилых домах

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