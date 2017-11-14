Ущерб от наводнения в литовской Клайпеде – сотни тысяч евро

Клайпеда, Литва, , 13:55 — REGNUM В третьем по величине городе Литвы Клайпеде подсчитывают убытки от наводнения, которое произошло в ночь на 13 ноября. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, в крупнейшей страховой компании в стране Lietuvos draudimas, прогнозируется, что суммарные убытки только этой компании будут достигать 70 тыс. евро. Другая страховая компания — BTA — зарезервировала на покрытие ущерба 200 тыс. евро. Остальные работающие в стране страховые компании предварительные цифры пока не представили.

Сообщается, что больше всего пострадали подвалы, склады, помещения первых этажей, есть несколько абсолютно затопленных автомобилей, некоторые автомобили получили гидроудары, когда пытались преодолеть затонувшие улицы.

Чаще всего жители обращались из-за пострадавшего имущества — затоплены хранимые в подвалах запасы, продукты питания, мебель, предметы домашнего обихода, также испорчены системы электроинсталляции или сигнализации. Больше всего пострадали жители частных домов, в которых был оборудован цокольный этаж — вода испортила не только помещения, но и находившееся в них имущество.

«Этот год особенный из-за природных стихий такого рода. Ливни все лето затапливали разные регионы страны, много ущерба нанесли столице. Размер ущерба точнее можно оценить, когда высыхает затопленное имущество — пока что сообщения наших клиентов предварительные. Согласно нашим подсчетам, убытки от затопленных помещений в среднем достигают 700 евро, если вода затопила автомобиль, или если автомобиль заехал в большую лужу — тогда в зависимости от модели автомобиля средний ущерб вырастает до нескольких тысяч евро», — утверждает директор департамента ущерба Lietuvos draudimas Артурас Юодейкис.

«Наша практика показывает, что самыми опасными местами для автомобилей остаются подземные площадки, где после сильных ливней вода скапливается и поднимается. После таких случаев автомобили часто не подлежат ремонту, потому что просочившаяся вода заливает и ломает пульты управления, электроинсталляции. Чем новее автомобиль — тем больше вероятность того, что последствия ливня будут особенно болезненными», — заключил Юодейкис.

Напомним, что городские власти Клайпеды объясняют наводнение буйством стихии. Ночью сильный ветер сдул с деревьев листья, которые забили систему дождевого слива в канализацию, а последующий ливень затопил улицы. Однако сами жители жалуются, что городские власти попросту неэффективно наладили вывоз и сбор опавших листьев, что и привело к затоплению.

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