Femen подожгли трамвай у магазина «Roshen»

Киев, , 13:40 — REGNUM Очередную провокационную акцию провела организация «Femen Ukraine» в Виннице на Украине, сообщает 14 ноября пресс-служба организации на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, акция была проведена одной из активисток «Femen Ukraine» в Виннице возле магазина «Roshen», принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко. Девушка, раздетая до пояса, приклеила вечером на декоративный трамвай перед магазином надпись «Tramp to offshore», после чего подожгла декоративную фигуру.

Читайте также: Перформанс с красным флагом провела активистка Femen на Украине

Отмечается, что акция была приурочена к выпуску так называемых «райских документов» (Paradise Papers), в которых раскрывается деятельность Порошенко по уводу своей фирмы «Roshen» от налогообложения, используя оффшоры.

Напомним, ранее, помимо «райских документов», был также опубликован доклад «Темный шоколад» от журналистов «Следствие.инфо», являющихся официальными партнерами Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

Читайте также: В Киеве полуголые активистки Femen сожгли игрушки у магазина Roshen

В докладе авторы опубликовали информацию об оффшорах Порошенко на Бермудских островах и Сингапуре, которые, по данным журналистов, нужны президенту Украины для минимизации налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Офшорный скандал: на Украине призвали разделаться с Порошенко