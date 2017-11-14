Калининградская прокуратура завершила проверку по грин-карте США у депутата

Калининград, , 13:32 — REGNUM Прокуратура Калининградской области завершила проверку по факту наличия грин-карты США у депутата облдумы Игоря Рудникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 14 ноября, источник в региональном парламенте.

«Проверка закончилась, представление прокурора в Думу направлено, рассмотрение назначено на 23 ноября», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева в интервью ГТРК «Калининград» сообщила, что «сегодня факт наличия грин-карты подтверждён»."Выдается она тем людям, которые прожили в браке (с гражданином США. — ИА REGNUM ) более двух лет. Получается, к нашему большому удивлению, в 2013-м году такая карта была получена. Выборы в 16-м году, получается, уже прошли с нарушением», — сказала Оргеева.

Ожидается, что заседание по лишению Рудникова депутатского мандата состоится через девять дней, 23 ноября.

ИА REGNUM уточняет, что Игорь Рудников был задержан две недели назад по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления СКР Виктора Леденёва.

Во время обыска и была найден грин-карта. Известно, что 17-летний сын депутата живёт в Америке и, судя по информации с личного сайта Рудникова-младшего, мечтает служить летчиком ВВС США.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: у калининградского депутата найден вид на жительство в США