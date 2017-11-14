В Москве машина инкассаторов провалилась в открытый люк

Москва, , 13:37 — REGNUM В Москве автомобиль инкассаторов провалился в открытый люк на Овчинниковской набережной, в результате ДТП пострадали четыре человека, передает 14 ноября РЕН ТВ.

В экстренных службах сообщили, что инцидент произошел напротив дома №18 по Овчинниковской набережной.

Состояние здоровья пострадавших инкассаторов на данный момент неизвестно.

На месте работают оперативные службы, детали происшествия выясняются.

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