В Москве машина инкассаторов провалилась в открытый люк

Москва, 14 ноября 2017, 13:37 — REGNUM В Москве автомобиль инкассаторов провалился в открытый люк на Овчинниковской набережной, в результате ДТП пострадали четыре человека, передает 14 ноября РЕН ТВ.
В экстренных службах сообщили, что инцидент произошел напротив дома №18 по Овчинниковской набережной.
Состояние здоровья пострадавших инкассаторов на данный момент неизвестно.
На месте работают оперативные службы, детали происшествия выясняются.
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