В Подмосковье собака насмерть загрызла 75-летнюю женщину

Королёв, Московская область, , 12:47 — REGNUM В городе Королёв Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионерки от укусов собаки, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Как установлено следствием, 13 ноября 2017 года около одного из дачных домов в микрорайоне Первомайский (г.Королёв) было обнаружено тело 75-летней женщины с обширными ранами от укусов собаки.

От полученных тяжелых ран пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства происшествия. Собирается доказательная база.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России это не первый случай нападения собак на взрослых людей и детей. В Государственной думе РФ предлагают уголовную ответственность для владельцев нападавших собак.

Напомним, в настоящее время в России продолжают действовать Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденные еще в 1981 году. При этом они уже давно не отвечают требованиям современной жизни.

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