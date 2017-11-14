«130 рублей за килограмм веса»: в Тюменской области борются с АЧС

Тюмень, , 12:43 — REGNUM В тюменском селе Шорохово Исетского района, где 10 ноября был выявлен очаг африканской чумы свиней, полностью уничтожено поголовье — 16 200 животных. Владельцам свиней будет выплачена компенсация в размере 130 рублей за килограмм веса животного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Выплаты компенсаций начнутся после снятия карантина 10 декабря, заявил губернатор Владимир Якушев. Африканская чума свиней (АЧС) для человека опасности не представляет, напомнили 14 ноября на брифинге на Центральном рынке Тюмени. Свиное поголовье уничтожают, так как оно не поддаётся лечению и вакцинопрофилактике.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил 14 ноября, что с прилавков убрана вся сырая свинина. В период с 10 по 12 ноября 2017 года в эпизоотическом очаге заболело и пало 555 голов.

«Заражение свиней происходит при контакте с больными животными и вирусоносителями, через предметы ухода, с кормами, водой. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей и вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. Резервуарным видом является дикий кабан», — сообщает Роспотребнадзор по региону.

Управление Роспотребнадзора также говорит о необходимости исключения пищевых отходов предприятий торговли, предприятий общественного питания в корм свиней домашнего поголовья.

Тем временем, в ямальский Ноябрьск для убоя привезли 60 зараженных АЧС свиней из Тюменской области. Большую партию свиней пришлось уничтожить, а в фермерских хозяйствах ввести карантин, сообщает «Ямал-Регион».

"Надо проявлять ответственное отношение владельцам к своему хозяйству — к завозу кормов, к ввозу животных. Обязательно согласовывать все вопросы с ветеринарной службой», — заявил главный государственный ветеринарный инспектор ЯНАО Андрей Листишенко.

Все пострадавшие фермеры Ноябрьска получат денежную компенсацию за потерю поголовья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовных дел за распространение АЧС в Курганской и Тюменской областях.

«Сегодня, 14 ноября, на заседании регионального правительства губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что ситуация в связи с завозом в Зауралье из Тюменской области вируса африканской чумы свиней полностью контролируется. Сейчас ветеринары проверяют состояние поголовья животных во всех свинокомплексах и хозяйствах Курганской области», — передает пресс-служба главы региона.

Из резервного фонда Зауралья на ликвидацию АЧС выделено 900 тысяч рублей.

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