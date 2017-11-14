МЧС: Потушен пожар в общежитии в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 12:35 — REGNUM Горящая пристройка к пятиэтажному общежитию на улице Чебрикова в Центральном районе Сочи потушена, сообщает 14 ноября пресс-служба МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным пресс-службы, огонь охватил почти 200 кв. м площади пристройки к общежитию.

«Проведена эвакуация, эвакуировано 50 человек. Есть пострадавшие», — информирует пресс-служба ведомства.

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По сведениям МЧС, в тушении пожара принимало участие 92 человека и 30 ед. техники. В результате пожара погибла 50-летняя женщина, всего в общежитии проживает порядка 500 человек.

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Напомним, 1 ноября в Сочи произошел пожар в здании торгового центра на ул. Виноградной.