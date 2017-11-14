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Прокуратура Киева: Гибель политологов в ДТП — умышленное убийство

Происшествия

Основываясь на информации, что к указанному преступлению может быть причастен другой человек, следователи запросили у суда разрешение на доступ к телефонным данным подозреваемого

Киев, 14 ноября 2017, 12:16 — REGNUM  Прокуратура Киева сочла гибель пятерых политологов в ДТП под городом Ровно 6 сентября 2017 года умышленным убийством, 12 ноября сообщает сайт vesti-ukr.com.

Досудебным расследованием установлено, что, по данным киевской прокуратуры, «водитель седельного тягача DAF, имея умысел на противоправное причинение смерти двум или более лицам с использованием транспортного средства, управляя указанным транспортным средством, действуя умышленно, допустил столкновение с автомобилем «Опель-Омега».

Основываясь на информации, что к указанному преступлению может быть причастен другой человек, следователи запросили у суда разрешение на доступ к телефонным данным подозреваемого. Судья такой доступ работникам прокуратуры санкционировал.

Напомним, 6 сентября 2017 года на автодороге Киев — Варшава в Ровенской области автомобиль «Опель» столкнулся с лесовозом DAF. В результате ДТП погибли пять человек (политологи). Они возвращались домой из Польши, с международной конференции по «гибридной войне».

Первоначальная версия произошедшего, озвученная советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, заключалась в том, что водитель «Опеля» заснул за рулем.

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