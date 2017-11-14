Кабул, , 12:09 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию нападений на контрольно-пропускные пункты правительственных войск Афганистана, в результате чего погибли 22 сотрудника полиции, сообщает 14 ноября GeoTV.

Бои продолжались на протяжении шести часов в провинции Кандагар, помимо погибших, еще 15 человек получили ранения.

По данным правительственных чиновников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли 45 человек убитыми и 35 ранеными. Ни один КПП не был захвачен.

«Наши войска отражали нападения, пока не получили подкрепление и воздушную поддержку», — подчеркнул представитель начальника полиции провинции Кандагар Зиа Дуррани.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был побежден», — резюмировал Дуррани.

В свою очередь, террористы объявили о том, что убили 43 сотрудника правопорядка, уничтожили 13 бронетранспортеров.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), исповедующее радикальные взгляды, руководило Афганистаном до 2001 года, пока сюда не вторглись США. С тех пор они ведут террористическую борьбу с правительством страны.