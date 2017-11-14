В Сочи произошел пожар в пятиэтажном жилом здании, есть пострадавшие

Сочи, Краснодарский край, , 11:50 — REGNUM В Сочи произошел пожар в пристройке к жилому пятиэтажному дому, есть пострадавшие, сообщает 14 ноября пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Чебрикова в Центральном районе города поступило диспетчеру в 9:22 (мск).

«Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. Проведена эвакуация, эвакуировано 50 человек. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В 10:45 МЧС сообщило о локализации пожара на площади 300 квадратных метров, в 11:05 — ликвидация открытого горения. В тушении пожара было задействовано 73 человека и 25 единиц техники.

Как передает телеканал Ren TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах, возгорание началось в пристройке вблизи общежития, после чего огонь перекинулся на жилой дом. В результате пожара погибла женщина, более 10 человек были госпитализированы.

Напомним, ранее в Сочи в аварийном доме произошел пожар, площадь которого превысила 100 квадратных метров. Огнем было охвачено четыре квартиры, в результате происшествия никто не пострадал.

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