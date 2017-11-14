Неизвестные открыли стрельбу в кафе в центре Москвы

Москва, , 11:47 — REGNUM В Москве после разбойного нападения четверых неизвестных на кафе «Му-Му» объявлен план «Перехват», сообщил 14 ноября источник в правоохранительных органах.

«В Москве после совершения разбойного нападения введен план «Перехват», разыскиваются Mitsubishi и белая INFINITI, у которой разбиты после стрельбы боковые окна», — цитирует ТАСС собеседника.

Ранее стало известно, что неизвестные совершили разбойное нападение на кафе и открыли в нем стрельбу. Сразу после инцидента нападавшие скрылись на автомобилях.

«На ул. Новослободская, д. 34/2, произошло разбойное нападение. В заведение ворвались четверо мужчин кавказской внешности и открыли стрельбу из травматического оружия, после чего скрылись на автомобиле Infiniti», — цитирует агентство «Москва» собственный источник в службах правопорядка.

В настоящий момент полиция предпринимает необходимые меры к розыску и задержанию преступников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центре Москвы неизвестные произвели несколько выстрелов из автомобиля Mercedes на ул. 1812 года. В столичном главке МВД сообщили, что за рулем автомобиля находился 17-летний подросток.

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