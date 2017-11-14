МВД: житель Чечни финансировал террористов в Сирии

Грозный, , 11:43 — REGNUM В Чечне задержали жителя Наурского района республики, подозреваемого в финансировании террористов на территории Сирии, сообщает 14 ноября пресс-служба МВД по Чеченской республике.

По данным пресс-службы ведомства, 29-летний житель Наурского района республики «задержан за оказание финансовой помощи членам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории САР».

Мужчина, по предварительной информации, собирал деньги и пересылал их за границу своему брату, входящему в ряды террористической группировки, воюющей на территории Сирии. В общей сложности, как сообщается, он переслал террористам около миллиона рублей.

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В совершенных молодым человеком деяниях силовики усматривают состав преступления, предусмотренного ст 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Мужчина уже дал признательные показания.

Напомним, осужденный по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» может быть наказан лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового.