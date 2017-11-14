Теракт в Йемене: Шесть военнослужащих погибли

Сана, , 11:35 — REGNUM По меньшей мере шесть военнослужащих погибли в результате нападения террориста смертника в Йемене, сообщает 14 ноября Anadolu.

Инцидент произошел на юге страны в городе Аден. В ходе теракта смертник использовал автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Атака была произведена на здание службы безопасности города, контролируемого силами, которые поддерживают свергнутого президента Хади Мансура.

Медики извлекли из-под обломков здания, которое было полностью разрушено в результате теракта, тела шести военнослужащих. Еще 14 человек получили ранения, пять из которых находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна организация, однако это не первое нападение в Адене за последнее время. Так, на прошлой неделе боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракт, в результате которого погибли 40 человек.

Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается гражданская война, в конфликт также вовлечены различные террористические группировки, а также коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

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