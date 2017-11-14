Заблудившегося в Крыму ребенка нашли в 8 км от дома

Симферополь, , 10:34 — REGNUM Пропавший в Крыму 8-летний мальчик был найден в восьми километрах от дома, он был передан матери и затем доставлен в Бахчисарайскую центральную районную больницу, сообщила 13 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

На поиски пропавшего ребенка были брошены силы 184 человек, среди которых были представители МЧС, кинологи с собаками, представители аварийно-спасательной службы, МВД, волонтеры и военнослужащие воинской части.

В результате проведенной операции ребенка удалось обнаружить через три часа в саду около села Глубокий Яр.

«В 18.45 час. заблудившийся ребенок был обнаружен в саду около с. Глубокий Яр, в 8 км от места проживания. Пострадавший мальчик был передан матери», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что состояние здоровья ребенка удовлетворительное и он не нуждается в медицинской помощи. Правоохранительные органы Крыма в настоящий момент выясняют причины инцидента.

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