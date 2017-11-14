Смертельное ДТП в Кузбассе: водитель BMW сбил женщину с четырьмя детьми

Кемерово, , 10:20 — REGNUM В Кемеровской области водитель BMW сбил пожилую женщину и четверых детей, один ребенок погиб. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Березовском около 7:15 по местному времени, в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и правоохранительных органов.

По предварительным данным, водитель автомобиля «BMW 735» не справился с управлением и совершил наезд на 68-летнюю женщину и четверых детей в возрасте от семи до 10 лет, которые двигались по краю дороги навстречу двигавшемуся транспорту.

В результате ДТП семилетняя девочка погибла, пенсионерка и трое детей доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Отмечается, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу.

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По результатам освидетельствования водитель иномарки был трезв. Сотрудники ГИБДД выяснили, что владелец автомобиля установил резину с разным рисунком протектора и разной степенью морозостойкости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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