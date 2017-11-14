Подозреваемый в Чувашии назвал причину убийства школьницы

Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В Чувашии завершено расследование резонансного преступления, которое было совершено в Цивильске. В июне здесь была убита 11-летняя девочка, которую искали неделю. Труп был обнаружен в гараже. В совершении преступления подозревают 23-летнего безработного, который, по данным следствия, задушил подростка, сообщили ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Девочка пропала 15 июня 2017 года. На её поиски были брошены все силы, к поискам присоединились жители. В ходе розыскных мероприятий была затребована информация обо всех владельцах гаражей, расположенных в зоне поиска, и определены лица, представляющие для следствия оперативный интерес. В ходе осмотра находящихся в их пользовании гаражей тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти.

«По версии следствия, 15 июня 2017 года в Цивильске обвиняемый, находясь в своём гараже, употреблял наркотические средства. В этот момент он заметил проходившую мимо 11-летнюю девочку, после чего завел ее к себе в гараж, где задушил с особой жестокостью, опасаясь, что она расскажет, что видела, как он употребляет наркотики. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник закрыл гараж, где оставил тело, и скрылся с места преступления», — сказал Олег Дмитриев.

22 июня мужчину задержали.

«В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято свыше 130 граммов синтетических наркотиков, которые он получил после электронной переписки с сообщником, чья личность в настоящее время устанавливается, для последующего сбыта путем закладок в тайники. Кроме того, в ходе следствия также был установлен факт сбыта спайса его знакомой для личного употребления в мае 2017 года», — сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК.

По его словам, после задержания обвиняемый оформил явку с повинной, признал свою вину в совершении всех инкриминированных ему преступлений частично. Оснований для признания его невменяемым не установлено. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228.1 УК РФ и ч.3 ст.30 — п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ («Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»), ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетней, совершенное с особой жестокостью»). Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии.

Кроме того, в настоящее время также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудников школы, где училась девочка, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Цивильского района, бездействие которых, по версии следствия, стало одной из причин совершения преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в Чувашии за последнее время это не первый резонансный случай с исчезновением детей. 18 апреля 2016 года в Чебоксарах пропала 15-летняя школьница. Её искали неделю как силовые структуры, так и волонтеры, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 26 апреля девочка сама вернулась домой. В 2014 году пропала 11-летняя школьница в Козловском районе республики, её тело нашли в лесопосадке. Преступление совершил 52-летний житель Татарии: мужчина пообещал довезти до дома и посадил в свой автомобиль девочку, которая возвращалась из школы.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в убийстве школьницы в Чувашии написал явку с повинной