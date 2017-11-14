В Киеве полицейский устроил смертельное ДТП

Киев, , 09:08 — REGNUM Смертельное ДТП по вине сотрудника МВД произошло 13 ноября в Киеве, сообщает «Украинская правда».

Согласно сообщению, инцидент произошел на одной из улиц в столице Украины. Водитель автомобиля Mazda, заместитель начальника сервисного центра МВД 8043, решил развернуться на дороге, при этом проехав через двойную сплошную линию. Во время маневра машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mitsubishi Colt, в котором находились водитель и пассажир.

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В результате аварии пассажир автомобиля Mitsubishi Colt скончался на месте, у водителя сломаны две ноги. Виновник ДТП серьезно не пострадал. Отмечается, что после прибытия на место сотрудников полиции, водитель автомобиля Mazda отказался отвечать на вопросы и проходить медицинское освидетельствование и вызвал адвокатов.

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По словам советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, виновник ДТП задержан и будет находиться под стражей до суда. В случае обвинительного приговора сотруднику МВД, виновному в аварии, грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове произошло резонансное ДТП, виновницей которого стала 20-летняя девушка. В результате погибли шесть человек, еще пятеро были госпитализированы.

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