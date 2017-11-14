Траур в Иране: жертвами землетрясения стали более 450 человек

Тегеран, , 08:43 — REGNUM Днем национального траура объявлено в Иране 14 ноября. Землетрясение на ирано-иракской границе привело к гибели по меньшей мере 455 человек, сообщает IFP News.

Власти страны выразили соболезнования всему иранскому народу, и в наибольшей степени — жителям провинции Керманшах, сильнее всего пострадавшей от подземных толчков. Всем раненым в правительстве пожелали скорейшего выздоровления.

По последним данным, травмы получили более 7 тыс. человек. Десятки тысяч иранцев остались без крова.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в районе границы Ирана и Ирака вечером 12 ноября. К настоящему моменту спасательная операция в провинции Керманшах завершена.

В затронутых бедствием районах работают полевые кухни и мобильные госпитали. Людей, получивших тяжелые травмы, отправляют в крупные медицинские учреждения, в том числе в столичные госпитали.

Как сообщало ИА REGNUM, глубокие соболезнования народу Ирана в связи с трагедией направил президент России Владимир Путин. Российских граждан среди пострадавших нет.

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