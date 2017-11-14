Летевший за детьми в Анадырь самолёт МЧС пережидает циклон в Якутске

Якутск, , 07:44 — REGNUM Самолёт МЧС, вылетевший 13 ноября из Москвы в Анадырь за двумя пострадавшими при пожаре детьми, вынужденно приземлился в Якутске из-за непогоды, сообщает ИА REGNUM.

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По причине сильного ветра аэропорт Анадыря временно закрыт, все рейсы отложены. Самолёт Sukhoi Superjet 100, по данным «Интерфакса» был вынужден совершить посадку в аэропорту Якутска, чтобы переждать циклон.

При пожаре, который произошёл 12 ноября в одном из многоквартирных домов Анадыря, пострадали семь человек, из которых четверо — дети от 4 до 14 лет. Принято решение, что двое тяжелобольных детей будут проходить лечение в Детской городской клинической больнице №9 им. Г.П. Сперанского в Москве.