Движение автобусов на трассе Чита-Хабаровск прервано из-за гололёда

Хабаровск, , 03:32 — REGNUM Движение пассажирского транспорта во вторник, 14 ноября, ограничено на трассе Чита — Хабаровск из-за снежного циклона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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Движение пассажирских автобусов с раннего утра 14 ноября ограничено по следующим направлениям: Облучье — Биробиджан — Хабаровск и Биробиджан — Ленинск — Амурзет.

Когда сообщение будет восстановлено в полной мере, спасатели МЧС не уточняют.

На трассе Чита — Хабаровск для обеспечения безопасности выставлены три поста ГИБДД, на расчистке дорожного полотна от снега и гололёда работают 33 человека и 20 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября снежный циклон на Сахалине обесточил свыше 20 населённых пунктов. К 13 ноября удалось ввести в штатный режим все объекты жизнеобеспечения, без света оставались два села, а также частично Южно-Сахалинск.