Шторм в Эгейском море: Греческий остров Сими ушел под воду

Афины , , 02:51 — REGNUM Власти Греции объявили о направлении дополнительных спасательных команд на остров Сими, пострадавший от сильного шторма в Эгейском море, передает Associated Press.

Морской шторм и ливневые дожди уже привели к затоплению значительной части острова Сими на юге Эгейского моря.

По информации местных спасателей, в результате затопления в море унесло не менее десяти автомобилей. Один житель острова числится пропавшим без вести.

В настоящий момент на значительной части острова нет электричества, нарушена система водоснабжения.

Кроме того, шторм повредил паромы, которые являются главным транспортом, связывающим жителей группы островов Додеканес с «большой землей».

Напомним, с 12 ноября Грецию атакует шторм «Эвридика». Непогода в Эгейском море продлится до конца недели.

Сильный шторм обрушился на Коринф и Патры, вызвал проблемы с транспортным сообщением в Афинах. Затопления зафиксированы на острове Крит. Сильнее всего пострадали малые острова в море.

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