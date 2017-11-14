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Иран завершил спасательную операцию после землетрясения на западе страны

Происшествия

Общее число погибших в результате землетрясения в провинции Керманшах превысило 450 человек

Тегеран, 14 ноября 2017, 02:36 — REGNUM  Иранское телевидение сообщило о завершении спасательной операции после разрушительного землетрясения в провинции Керманшах на западе страны, передает Reuters.

«Операции по спасению в западной провинции Керманшах закончились», — сообщил в эфире государственного телевидения глава Глава иранской Службы медицинской помощи Пир-Хоссейн Коливанд.

По последним данным, общее число погибших в результате землетрясения в провинции Керманшах превысило 450 человек, число раненых — более двух тысяч человек.

В районе бедствия продолжают действовать полевые кухни и мобильные госпиталя, наиболее тяжело раненых переводят в крупные госпиталя в центральной части страны, в том числе в Тегеран.

Напомним, землетрясение в иранской провинции Керманшах произошло вечером 12 ноября. Магнитуда подземных толчков составила 7,3. Бедствие затронуло 14 провинций страны, на западе Ирана разрушены многие деревни и дороги. Более всего пострадал город Сарполь-э-Захаб.

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Землетрясения
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