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Граждан России среди пострадавших при землетрясении в Ираке нет

Происшествия

Специалистам «Газпромнефти», находившимся в районе подземных толчков, ничего не угрожает

Багдад, 13 ноября 2017, 21:29 — REGNUM  Граждане России, находившиеся в Ираке, не пострадали от землетрясения, произошедшего 12 ноября, сообщает 13 ноября пресс-служба посольства РФ в Багдаде.

«Можем совершенно уверенно заявить, что никто из россиян не пострадал», — цитирует газета «Известия» слова представителя российского дипломатического представительства в Ираке.

Уточняется, что дипломаты связывались с находящимися в районе подземных толчков специалистами «Газпромнефти» и установили, что их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. По данным на 13 ноября, жертвами стихии стали 407 человек, еще почти семь тысяч пострадали от него.

МЧС России, Евросоюз и Турция предложили свою помощь двум пострадавшим от подземных толчков странам.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака выросло до 407 человек

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Землетрясения

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