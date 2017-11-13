На месте обрушения в Саранске завершили поисково-спасательные работы

Саранск, , 20:10 — REGNUM На месте обрушения лестничных пролетов в строящемся доме по улице Фурманова в Саранске поисково-спасательные работы завершены. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС.

В настоящее время происходит разбор завалов, проводятся аварийно-восстановительные работы.

По информации СУ СКР по Мордовии, по факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, готовится изъятие строительно-технической документации. В ходе следствия будет назначено проведение судебно-медицинских, а также строительно-технических экспертиз.

В рамках расследования планируется установить причину обрушения, а также виновных в нарушении требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обрушение лестничных маршей строящегося десятиэтажного дома с шестого по второй этаж произошло днем 13 ноября. В результате происшествия погибли трое рабочих, одни пострадавший находится в больнице.

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