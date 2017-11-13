Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака выросло до 407 человек

Тегеран, , 19:07 — REGNUM Количество погибших при землетрясении на границе Ирана и Ирака дошло до 407 человек, а еще около семи тысяч пострадали от стихии, сообщает 13 ноября телеканал IRINN.

Ранее сообщалось о 372 людях, погибших в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего 12 ноября в в 104 км западнее иранского Керманшаха и в 204 км северо-восточнее Багдада.

Ранее МЧС России сообщило властям Ирана и Ирака о своей готовности оказать им помощь в борьбе с последствиями разрушительного землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2. Евросоюз и Турция также предложили свою помощь двум пострадавшим странам.

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