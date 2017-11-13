Обрушения зданий и сооружений в Мордовии не являются редкостью

Саранск, , 17:45 — REGNUM В Мордовии выросло число погибших при обрушении лестничных маршей в строящемся доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ, в настоящей момент известно уже о троих погибших.

На месте происшествия продолжается разбор завалов.

Примечательно, что всего за три дня до происшествия в республике прошло совместное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и соответствующей комиссии Мордовии. Провел совещание глава МЧС РФ Владимир Пучков, успевший до этого побывать в Ижевске, где после взрыва газа рухнула часть многоэтажного жилого дома.

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В ходе заседания Пучков заявлял о том, что основная цель совместной работы региональных и федеральный органов, ответственных за обеспечение безопасности граждан, заключается в дальнейшем наращивании системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения и повышении готовности пожарно-спасательных подразделений и других служб.

В свою очередь глава Мордовии Владимир Волков заявил, что в регионе при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году проводится уникальная строительная программа, где каждый объект возводится с участием МЧС.

Глава республики уверен, что ее защищённость от чрезвычайных ситуаций «должна выйти на качественно новый уровень».

Необходимо отметить, что обрушение зданий и сооружений в Мордовии не являются редкостью.

Так, в ноябре 2015 года в в республике произошло обрушение лестничных конструкций в пятиэтажном здании «Ромодановского аграрного техникума». Рухнули лестничные марши с первого по третий этаж. Только чудом никто не погиб, однако люди оказались блокированы на этажах без возможности выйти на улицу.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») и ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года в произошло обрушение стены в одном из детских садов Саранска. Стена была декоративной, никто из детей и работников детского сада не пострадал.

В ходе обследования были обнаружены трещины еще в трех аналогичных стенах учреждения. Все они были демонтированы.

Здание дошкольного учреждения было сдано в эксплуатацию в декабре 2012 года. Строительством занималась компания «Ремстрой». На момент обрушения на стены распространялись гарантийные обязательства.

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