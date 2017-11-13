Центр Киева погрузился во тьму

Киев, , 16:57 — REGNUM Центр Киев полностью обесточен из-за повреждения электрических сетей. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает издание «Украинские вести» со ссылкой на представителя контакт-центра компании «Киевэнерго».

Сообщается, что из-за повреждения электрических сетей электроснабжение временно отсутствует на улицах Владимирской, Десятинной, Крещатик, Малой Житомирской, Костельной, Михайловской, Лютеранской, Трёхсвятительской, Майдане Незалежности и Михайловской площади.

Аварийщики сообщают, что на устранение всех повреждений им понадобится около 12 часов.

О каких именно повреждениях идёт речь, и чем они вызваны, не уточняется.