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Центр Киева погрузился во тьму

Происшествия

Кто-то повредил электросети

Центр Киева погрузился во тьму
Иллюстрация: Цуканов М.В
Конец света...

Киев, 13 ноября 2017, 16:57 — REGNUM  Центр Киев полностью обесточен из-за повреждения электрических сетей. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает издание «Украинские вести» со ссылкой на представителя контакт-центра компании «Киевэнерго».

Сообщается, что из-за повреждения электрических сетей электроснабжение временно отсутствует на улицах Владимирской, Десятинной, Крещатик, Малой Житомирской, Костельной, Михайловской, Лютеранской, Трёхсвятительской, Майдане Незалежности и Михайловской площади.

Аварийщики сообщают, что на устранение всех повреждений им понадобится около 12 часов.

О каких именно повреждениях идёт речь, и чем они вызваны, не уточняется.

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Аварии на электросетях

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